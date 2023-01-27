ABD'de tüketici güveninde yukarı yönlü revizyon
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yılın ilk ayında yukarı yönlü revize edilerek 64,9 oldu.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı 2023 yılı Ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni ocakta geçen aya kıyasla 5,2 puan artarak 64,9'a çıktı.
Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ocak ayına ait öncü veri 64,6 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, aralıkta 59,7 olarak kaydedilmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık bazda 9 puan artarak 68,4'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,8 puan artarak 62,7'ye yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, üst üste ikinci ayda yükselmesine rağmen, tüketicilerin 3'te 2'sinin ekonomik gerileme beklentisi nedeniyle tüketici güveninde aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti.
ABD'de yaklaşan borç limiti tartışmasının son birkaç ayda elde edilen kazanımları tersine çevirebileceğini ifade eden Hsu, 2011 ve 2013'teki borç limiti krizlerinin, tüketici güveninde keskin düşüşlere yol açtığını anımsattı.
Hsu, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin ocakta yüzde 3,9'a gerilediğini, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 2,9 olduğunu kaydetti.