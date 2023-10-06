ABD'de tüketici kredileri ağustosta azaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ağustosta bir önceki aya kıyasla 15,6 milyar dolar azalarak 4 trilyon 969 milyar dolarlık hacme geriledi.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 11,7 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri temmuzda 10,9 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 14,7 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 30,3 milyon dolar azaldı.

Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 3,8'lik azalış kaydetti. Devir yapan krediler, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarken devir yapmayan krediler yüzde 9,8 azaldı.