ABD'de tüketici kredileri beklenenden az arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tüketici kredileri bir önceki aya göre 15,3 milyar dolar artarak 4,82 trilyon dolar hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 18 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde ocak ayında yaşanan artış 19,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 5,1 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 10,3 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Devir yapan krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 ve devir yapmayan krediler yüzde 3,4'lük artış kaydetti.