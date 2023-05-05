ABD'de tüketici kredileri beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri, martta 26,5 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri martta bir önceki aya göre 26,5 milyar dolar artarak 4,85 trilyon dolar hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 16,5 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde şubat ayında yaşanan artış 15,03 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 17,6 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,9 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, martta yıllık bazda ise yüzde 6,6'lık artış kaydetti. Devir yapan krediler, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 ve devir yapmayan krediler yüzde 3 arttı.