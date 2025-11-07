  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD’de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde arttı
Takip Et

ABD’de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de eylül ayında tüketici kredileri 13,1 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artarak 5,077 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde arttı
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, eylülde önceki aya kıyasla yaklaşık 13,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 76,6 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,6 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 11,4 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda da yüzde 3,1 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 1,5, devir yapmayan krediler yüzde 3,7 yükseldi.

Küresel Ekonomi
Lübnan ile Dünya Bankası arasında kredi anlaşması
Lübnan ile Dünya Bankası arasında kredi anlaşması
ABD'de tüketici güveni kasımda 50,3'e geriledi
ABD'de tüketici güveni kasımda 50,3'e geriledi
AB, otomotiv sanayisini korumayı planlıyor
AB, otomotiv sanayisini korumayı planlıyor
Dünyada gıda fiyatları ekimde geriledi
Dünyada gıda fiyatları ekimde geriledi
Çin ekonomisinde baskı devam ediyor
Çin ekonomisinde baskı devam ediyor
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi