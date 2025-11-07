ABD’de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, eylülde önceki aya kıyasla yaklaşık 13,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 76,6 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,6 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 11,4 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda da yüzde 3,1 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 1,5, devir yapmayan krediler yüzde 3,7 yükseldi.