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ABD’de tüketici kredileri ocakta beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 18,1 milyar dolar artarak 5 trilyon 7 milyar dolara ulaştı ve yıllık bazda yüzde 4,3 yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD’de tüketici kredileri ocakta beklentileri aştı
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ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, ocakta önceki aya kıyasla 18,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 7 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 15,6 milyar dolar artış yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 9 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 9,1 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, ocakta yıllık bazda da yüzde 4,3 yükseldi.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 8,2 ve devir yapmayan krediler yüzde 3 artış gösterdi.

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