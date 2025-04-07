ABD'de tüketici kredileri şubatta geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, şubatta önceki aya kıyasla 800 milyon dolar azalışla 4 trilyon 997 milyar dolarlık hacme geriledi.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 15,2 milyar dolar artış yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 100 milyon dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 900 milyon dolar azalış kaydetti.

Tüketici kredileri, şubatta yıllık bazda da yüzde 0,2 düştü.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 0,1 yükselirken, devir yapmayan krediler yüzde 0,3 geriledi.