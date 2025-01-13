  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmedi
Takip Et

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmedi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmedi
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Aralık 2024 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 3'e çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye geriledi.

Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklentiler hafif düşüş kaydederek Kovid-19 salgını öncesi seviyelere yaklaşırken, harcamalardaki artışa dair beklentiler arttı ve salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti 0,3 puan azalışla yüzde 2,8'e inerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan artarak yüzde 4,8'e çıktı.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi gıda için yüzde 4'e yükselirken, benzin için yüzde 2'ye, üniversite eğitimi için yüzde 5,7'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 5,8'e ve kira için yüzde 5,5'e geriledi.

ABD'de enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak Aralık 2024 dönemine ait enflasyon oranına ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönünde.

AB'den Ukrayna'ya yeni destek: 148 milyon euroluk yardımAB'den Ukrayna'ya yeni destek: 148 milyon euroluk yardımDünya

 

TCMB Raporu açıklandı: İşte yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları...TCMB Raporu açıklandı: İşte yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları...Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Los Angeles'taki yangınların ekonomik faturası: 250 milyar doları aşabilir
Los Angeles'taki yangınların ekonomik faturası: 250 milyar doları aşabilir
OpenAI'den yapay zekanın geleceği için çağrı: Yatırım ve düzenleme mesajı verdi
OpenAI'den yapay zekanın geleceği için çağrı: Yatırım ve düzenleme mesajı verdi
ABD'den çip ihracatına kısıtlama! 18 ülkeye muaf tutuldu
ABD'den çip ihracatına kısıtlama! 18 ülkeye muaf tutuldu
Gelişmiş ülkelerin tahvil getirileri Trump'ın gölgesinde artmaya devam ediyor
Gelişmiş ülkelerin tahvil getirileri Trump'ın gölgesinde artmaya devam ediyor
AB ülkeleri Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı düşürmek istiyor
AB ülkeleri Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı düşürmek istiyor
İngiltere'den yapay zeka eylem planı
İngiltere'den yapay zeka eylem planı