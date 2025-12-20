ABD’de uçak bilet fiyatları kasımda geriledi

ABD’de uçak bilet fiyatları kasımda düştü. Talepteki zayıflamanın nedeni geçici hükümet kapanması olarak gösteriliyor.

Hükümet kapanmasının talep üzerindeki etkisi

Analistlere göre, bu dönemde federal hükümetin faaliyetlerinin geçici olarak durması, kamu çalışanları başta olmak üzere bazı yolcu gruplarının seyahatlerini ertelemesine yol açtı. Talepteki bu zayıflama, havayolu şirketlerini koltuk doluluk oranlarını koruyabilmek amacıyla daha düşük fiyatlar sunmaya yöneltti.

Kasım ayındaki düşüşün kalıcı olması beklenmiyor

Ancak sektör temsilcileri, kasım ayında görülen fiyat düşüşünün kalıcı bir eğilim olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşünde. Hükümet faaliyetlerinin normale dönmesiyle birlikte ertelenen seyahatlerin yeniden gündeme gelmesi, talebi destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Maliyet faktörleri ve talep fiyatları yönlendirecek

Öte yandan havayolu şirketleri yakıt maliyetleri, kapasite planlaması ve mevsimsel talep değişimleri gibi faktörlerin önümüzdeki dönemde bilet fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Analistler, yılın ilerleyen aylarında yoğun seyahat dönemleriyle birlikte fiyatlar üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşabileceğine dikkat çekiyor.