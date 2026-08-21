ABD'de üçüncü çeyrek büyüme beklentisi yükseldi

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Ekonomistler, tüketici harcamaları ve yapay zekâ bağlantılı yatırımlardaki güçlenmenin etkisiyle ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme tahminlerini yukarı çekti.

Bloomberg News'un aylık ekonomist anketine göre ABD gayrisafi yurt içi hasılasının üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Önceki ankette büyüme tahmini yüzde 2 seviyesindeydi. 2027 sonuna kadar olan çeyreklik büyüme beklentilerinde ise sınırlı değişiklik görülürken tahminler yüzde 2 ile yüzde 2,2 arasında kaldı.

ING Baş Uluslararası Ekonomisti James Knightley, işletme sermaye harcamalarındaki artışın başlıca sürükleyicisinin teknoloji ve yapay zekâ yatırımları olduğunu, tüketici harcamalarındaki büyümenin büyük bölümünün ise yüksek gelirli hanehalklarından kaynaklandığını belirtti.

Bloomberg Industry analistlerine göre yapay zekâ bağlantılı toplam sermaye harcamaları bu yıl 1 trilyon doları aşabilir, 2027'de ise 1,5 trilyon doların üzerine çıkabilir.

Fed'in Temmuz 2027'ye kadar faizi sabit tutması bekleniyor

Ekonomistlerin enflasyon tahminlerinde ise sınırlı değişiklik yapıldı. Gıda ve enerji hariç çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu yıl ortalama yüzde 3,2 artması, 2027'de ise yıllık ortalama yüzde 2,5'e gerilemesi bekleniyor.

Çekirdek PCE enflasyonunda öngörülen ılımlılaşma nedeniyle ekonomistler, ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını gelecek yıl temmuz ayına kadar değiştirmemesini bekliyor.

Knightley, daha zayıf istihdam ve enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz artırmaya daha az eğilimli olduğu algısının piyasa fiyatlamalarını yumuşattığını belirtti. Buna göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 50'nin altına geriledi.

İran savaşı büyüme ve enflasyon açısından risk oluşturuyor

Ekonomistler, İran savaşındaki olası tırmanmanın görünüm açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirtti. Petrol fiyatlarında ve tüketici enflasyonunda yeni bir yükselişin büyümeyi baskılayabileceği, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle uzun süreli bir arz şokunun para politikasını daha da zorlaştırabileceği ifade edildi.

İstihdam artışı beklentisi düşürüldü

Ankette ayrıca bu yıl için ortalama aylık istihdam artışı tahmini 66 bine düşürüldü. 2027'de de benzer ölçekte aylık istihdam artışı bekleniyor. Bloomberg'in 85'e kadar ekonomistin katıldığı anketi 14-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.