ABD'de ÜFE beklentileri aştı

ABD'de üretici fiyatları, Ağustos ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu(BLS) verilerine göre, Ağustos ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve yüzde 0,8'den yüzde 1,6'ya çıktı. Analistlerin beklentisi fiyatlarda yüzde 1,2 artış açıklanacağı yönündeydi.

Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,2 seviyesinden, önceki aya kadar 12 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi. Temmuz ayında ise fiyatlar yüzde 0,1'den yüzde 0,8'e çıktı.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Piyasalar fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağını düşünüyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,2 yukarı geldi. Analistler açıklandığı gibi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,2 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,0 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 10,5 artarken, gıda fiyatları yüzde 0,5 geriledi.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyatları ise yüzde 0,7 artış gösterdi.