ABD'de ÜFE beklentilerin altında yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, mayıs ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve yüzde 2,3'ten yüzde 1,1'e geriledi. Analistlerin beklentisi yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi.

Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,2 seviyesinden, sonraki 11 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Piyasalar fiyatlarda yüzde 0,1 düşüş olacağını düşünüyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık değişim olmazken, yıllık yüzde 2,8 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık yüzde 6,8, gıda fiyatları yüzde 1,3 azaldı.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyatları ise yüzde 0,4 düşüş gösterdi.