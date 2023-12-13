ABD'de ÜFE beklentilerin altında yükseldi
ABD'de üretici fiyatları, kasım ayında yıllık bazda yüzde 0.9 ile beklentilerin altında yükseldi.
ABD'de yıllık bazda üretici fiyatları Kasım ayında yüzde 0.9 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin yüzde 1seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Ekim ayında yıllık bazda yüzde 1.3 olarak açıklanan üretici fiyatları ise yüzde 1.2 seviyesine revize edildi.
ABD'de üretici fiyatları Kasım'da aylık bazda ise beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi. Reuters anketine katılan ekonomistler, ÜFE'nin yüzde 0.1 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları da Kasım ayında beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi.
Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek ÜFE'nin yüzde 0.2seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Yıllık bazda çekirdek ÜFE Kasım ayında yüzde 2 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin yıllık bazda yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorlardı.