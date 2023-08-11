ABD'de ÜFE beklentilerin hafif üstünde

ABD'de üst üste 12 ay artış gösteren ve yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine inen üretici fiyatları, Temmuz ayında piyasaların beklentilerinin bir miktar üzerine doğru yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu(BLS) verilerine göre, Temmuz ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve yüzde 0,1'den yüzde 0,8'e çıktı. Analistlerin beklentisi fiyatlarda yüzde 0,7 artış açıklanacağı yönündeydi.

Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,2 seviyesinden, geçen aya kadar 12 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Piyasalar fiyatlarda yüzde 0,2 artış olacağını düşünüyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık bazda değişmezken, gıda fiyatları yüzde 0,5 arttı.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyatları ise yüzde 0,3 artış gösterdi.