ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi. Piyasaların yüzde 0,7 seviyesindeki beklentisini aşan veri, bir önceki ay açıklanan yüzde 1,1 oranındaki artışla aynı seviyede gerçekleşti.

Yıllık bazda ÜFE yüzde 6,5'e yükselirken, yüzde 6,4'lük piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Önceki ay görülen yüzde 5,7 seviyesine göre artış hızlandı. Ayrıca ÜFE'deki artış, Kasım 2022'den beri en yüksek artış olarak da izlendi.

Çekirdek ÜFE'de sınırlı görünüm

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek ÜFE tarafında ise daha sınırlı bir görünüm izlendi. Çekirdek ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,4 artarken, piyasa beklentisi yüzde 0,5 seviyesindeydi. Nisan ayında çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,7 yükselmişti.

Yıllık çekirdek ÜFE ise yüzde 4,9 ile beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler yüzde 5,4'lük artış beklerken, veri önceki ayın yüzde 4,9'luk seviyesini korudu.

Dün açıklanan ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 artarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. Enerji fiyatlarındaki yüzde 23,5'lik yıllık artış tüketici enflasyonundaki yükselişin ana sürükleyicisi olmuştu.

Üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde gerçekleşen artış, işletmelerin maliyet baskılarının sürdüğüne işaret ederken, önümüzdeki dönemde bu maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıma riskinin de devam ettiğini gösterdi. Çekirdek göstergelerdeki görece ılımlı seyir ise enflasyon baskılarının ekonominin geneline yayılma hızının sınırlı kalabileceğine işaret etti.