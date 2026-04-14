ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı

ABD'de mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, piyasa beklentilerinin ciddi miktarda altında açıklandı.

Aylık bazda ÜFE yüzde 0,5 artış gösterirken, beklenti yüzde 1,1'di. Yıllık ÜFE ise yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşerek, yüzde 4,6'lık beklentinin altında kaldı. Çekirdek ÜFE'de de benzer bir tablo gözlendi; aylık bazda yüzde 0,1'lik artış yüzde 0,4 olan beklentilerin altında kalırken, yıllık çekirdek ÜFE yüzde 3,8 ile yüzde 4,2'lik tahmini yanılttı.