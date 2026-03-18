ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin çok üstünde geldi
ABD’de açıklanan üretici fiyatları enflasyonu yüzde 0,3 olan beklentiye karşın yüzde 0,7 olarak açıklandı.
ABD'de şubat ÜFE verisi yüzde 0,7 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,3 olurken, geçen ay ÜFE yüzde 0,5 artmıştı.
ÜFE, aylık artışın yüksek olmasıyla yıllık bazda da yüzde 2,9 olan beklentiye karşın yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.
Veri öncesinde düşüş seyrinde olan ons altın ÜFE'nin açıklanmasının ardından yüzde 2,3 düşüşle 4.900 doların altına inerek 4.891,34 dolara kadar geriledi.
