ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin iki katından fazla arttı

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ABD'de üretici fiyatları eylül ayında beklentilerin üzerinde artarak enflasyon baskılarının devam ettiğine işaret etti. Özellikle enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, üretici maliyetlerini yukarı taşıdı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) açıkladığı verilere göre Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı. Piyasalarda endeksin yüzde 0,6 yükselmesi bekleniyordu.

Böylece üretici fiyatlarında Mart 2022'den bu yana en güçlü aylık artış kaydedildi.

Yıllık üretici enflasyonu yüzde 6,3'e çıktı

ABD'de yıllık üretici enflasyonu eylül ayında yüzde 6,3'e yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÜFE, ağustos ayında revize edilmiş verilere göre yüzde 0,5, temmuzda ise yüzde 0,2 artmıştı. Ağustos ayına ilişkin aylık artış daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanmıştı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek üretici fiyatları da eylülde aylık yüzde 0,7 yükselerek yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini aştı.

Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri dışarıda bırakılarak hesaplanan endekste ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5 artış kaydedildi.

Enerji fiyatları yüzde 10,8 yükseldi

Eylül ayında üretici fiyatlarındaki yükselişin temel kaynağı enerji maliyetleri oldu.

Nihai talep mallarının fiyatları aylık yüzde 2,6 artarak Aralık 2009'da başlayan veri serisinin en yüksek aylık artışını gerçekleştirdi.

Mal fiyatlarındaki yükselişin yüzde 80'inden fazlası, enerji fiyatlarında kaydedilen yüzde 10,8'lik artıştan kaynaklandı.

Özellikle benzin fiyatlarındaki yüzde 20,3'lük yükseliş dikkat çekti. Benzin fiyatları, nihai talep mallarındaki toplam fiyat artışının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 1,2, gıda ve enerji hariç mal fiyatları ise yüzde 0,3 arttı.

Buna karşılık yumurta fiyatlarında yüzde 39,7'lik düşüş kaydedildi.

Hizmet fiyatlarında da artış hızlandı

Üretici enflasyonundaki yükseliş yalnızca mal fiyatlarıyla sınırlı kalmadı.

Nihai talep hizmet fiyatları eylülde aylık yüzde 0,8 artarken, ticaret hizmetlerindeki kâr marjları yüzde 1,4 yükseldi.

Taşımacılık ve depolama hizmetlerinin fiyatlarında yüzde 3,4 artış görüldü.

Makine ve araç toptancılığındaki kâr marjları yüzde 3,9 yükselirken, otomotiv yakıtları ve yağlayıcıların perakende satış marjları yüzde 30,3 geriledi.

Ham petrol fiyatlarında yüzde 28,3'lük sıçrama

Üretim süreçlerinde kullanılan ara malların fiyatlarında da belirgin artışlar yaşandı.

İşlenmiş ara malların fiyatları eylülde yüzde 2,5, işlenmemiş ara malların fiyatları ise yüzde 8,4 yükseldi.

İşlenmiş enerji ürünlerinde yüzde 10,2, işlenmemiş enerji hammaddelerinde ise yüzde 22,2 artış kaydedildi.

Enerji ürünleri arasında en dikkat çekici yükseliş ham petrolde görüldü. Ham petrol fiyatları yüzde 28,3 artarken, dizel yakıt fiyatları yüzde 21 yükseldi.

İşlenmiş ara mallarında yıllık fiyat artışı yüzde 14,1 ile Ağustos 2022'den, işlenmemiş ara mallarında ise yüzde 21,5 ile Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Enflasyon baskısı sürüyor

Üretici fiyatlarının beklentileri aşması, ABD ekonomisinde maliyet kaynaklı enflasyon baskılarının sürdüğünü gösterdi.

Özellikle enerji, taşımacılık ve ara malı fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerinin farklı sektörlerde arttığına işaret etti.

Veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin değerlendirmelerinde üretici fiyatlarının da yakından izlenmesine neden olacak.