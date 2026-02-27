ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ocak ayında nihai talep bazında aylık yüzde 0,5 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 0,3’ün üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, Aralık ayında yüzde 0,4 artış gösteren endeks, Kasım’da yüzde 0,2 yükselmişti. Aralık ayına ilişkin nihai talep artışı ise yüzde 0,5’ten yüzde 0,4’e revize edildi.

Yıllık bazda ise nihai talep ÜFE, Ocak ayında yüzde 2,9 artış kaydetti.

Ocak ayındaki artışın temel kaynağı hizmet fiyatları oldu. Nihai talep hizmet endeksi yüzde 0,8 yükselerek Temmuz 2025’ten bu yana en güçlü artışı kaydetti. Artışta özellikle toptancı ve perakendecilerin marjlarını yansıtan ticaret hizmetleri kalemindeki yüzde 2,5’lik sıçrama etkili oldu. Ulaştırma ve depolama hizmetleri fiyatları yüzde 1 artarken, ticaret, ulaştırma ve depolama hariç hizmetler değişim göstermedi.

Buna karşılık nihai talep mal fiyatları Ocak’ta yüzde 0,3 gerileyerek Mart 2025’ten bu yana en sert düşüşü kaydetti. Enerji fiyatları yüzde 2,7, gıda fiyatları ise yüzde 1,5 düştü. Gıda ve enerji hariç mal fiyatları ise yüzde 0,7 arttı.

Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep endeksi Ocak’ta yüzde 0,3 yükselerek art arda dokuzuncu aylık artışını kaydetti. Bu kalemde yıllık artış oranı yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Ayrıca gıda ve enerji hariç ÜFE aylık bazda yüzde 0,8 artarak yüzde 0,3’lük beklentinin üzerinde gerçekleşti. Kişisel tüketim kalemini yansıtan ÜFE artışı ise Ocak’ta yüzde 0,4 oldu.