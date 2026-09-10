ABD'de üretici enflasyonu beklentiyi aştı

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ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi de üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE temmuzda aylık yüzde 0,1 yükselmişti.

Yıllık üretici enflasyonu yüzde 5,4'e çıktı

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ağustosta yüzde 5,4'e yükseldi. Piyasa beklentisi yıllık artışın yüzde 5,3 olması yönündeydi.

ÜFE temmuzda yıllık bazda yüzde 4,8 artmıştı. Böylece yıllık üretici enflasyonu ağustosta bir önceki aya göre hızlandı ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 4,6 arttı.

Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,6 olması yönündeydi. Böylece çekirdek ÜFE aylık bazda beklentinin altında kalırken, yıllık bazda tahminlere paralel gerçekleşti.

Çekirdek ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 yükselmişti.