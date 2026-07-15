ABD'de üretici fiyatları 10 ayın ardından negatif

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 gerilerken, ağustostan bu yana ilk kez aylık bazda azalış kaydetti.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda değişim göstermemesi yönündeydi. ÜFE mayısta aylık yüzde 0,6 artmıştı. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise haziranda yüzde 5,5 oldu.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 6,2 olması yönündeydi. ÜFE mayısta yıllık yüzde 6 artmıştı.

Çekirdek ÜFE de beklentilerin altında

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 5,2 olması bekleniyordu.

Çekirdek ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 4,6 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.