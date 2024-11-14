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ABD'de üretici fiyatları aylık bazda beklentilere paralel geldi

ABD'de dün açıklanan ekim ayı tüketici fiyatları sonrası üretici fiyatları aylık bazda beklentilere paralel açıklanırken, yıllık bazda ise beklentinin üzerinde açıklandı.

Haber Merkezi
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ABD'de üretici fiyatları aylık bazda beklentilere paralel geldi
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ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatlarının ardından analistlerin gözlerini çevirdiği ekim ayı üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,2 artarken beklentilere paralel geldi. Yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile yüzde 2,3 beklentisinin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Ekim'de gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,3 artarken, yıllık yüzde 3,1 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,0 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 arttı.

Enerji fiyatları aylık yüzde 0,3 düşerken, gıda fiyatlarında yüzde 0,2 düşüş oldu.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,1 artış oldu.

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