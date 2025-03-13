ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, nihai talebe yönelik üretici fiyatlarında şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmadı. Piyasa beklentisi ocak ayında yüzde 0,4 artan üretici fiyatlarında yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında üretici fiyatlarında artış oranı yüzde 3,2 oldu. Analistler önceki ay yüzde 3,5 olan artışın yüzde 3,3'e geleceğini tahmin ediyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 3,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 arttı.

Enerji fiyatları aylık yüzde 1,2 düşerken, gıda fiyatlarında yüzde 1,7 artış oldu.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat azalışı yüzde 0,1 oldu.

ABD ÜFE verisi sonrasında ons altın dalgalı seyir izleyerek 2.944 seviyesine kadar geriledi.