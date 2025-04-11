ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı
ABD’de üretici fiyatları martta beklentilerin altında kaldı. Enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret eden veriler, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.
ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan tüketici fiyatlarının ardından analistlerin gözlerini çevirdiği üretici fiyatlarında da veriler tahminlerden düşük geldi.
Üretici fiyatları verisi ABD ve Çin'in birbirlerine karşılıklı olarak yüzde 125 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklamasının ardından geldi.
ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, mart ayında nihai talebe yönelik üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen yüzde 3,2 seviyesinden yüzde 2,7'ye indi. Analistlerin tahmini artışın yüzde 3,3'e çıkacağı yönündeydi.
Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya yüzde 0,4 azaldı. Piyasalar bir önceki ay değişmeyen fiyatların yüzde 0,2 artacağını öngörüyorlardı.
Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,1 düşerken, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.
Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 arttı.
Enerji fiyatları aylık yüzde 3,2 düşerken, gıda fiyatlarında düşüş yüzde 0,5 oldu.
Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,5 düşüş kaydedildi.
Ara talep için işlenmiş malların fiyatları şubat ayındaki yüzde 0,4'lük artışın ardından mart ayında değişmedi.