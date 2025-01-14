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ABD'de üretici fiyatları beklentinin altında arttı

ABD'de aralık ayında üretici fiyatları beklentinin altında geldi.

Haber Merkezi
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ABD'de üretici fiyatları beklentinin altında arttı
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ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu yaptığı açıklamada, nihai talep için üretici fiyat endeksi geçen ay yüzde 0,2 arttığını bildirdi. Ekonomistler ÜFE'nin yüzde 0,4 artacağını tahmin ediyorlardı.

Aralık ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı. Kasım ayında yıllık artış yüzde 3,0 olmuştu.

Aralık ayında gıda ve enerji hariç üretici fiyatları sabit kaldı. Beklenti yüzde 0,3 artış yönündeydi. Yıllık artış yüzde 3,5 oldu.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,3 arttı.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de ÜFE verileri sonrası 2 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşerek yüzde 4,3647 seviyesinden, 10 yıllık tahvil faizi de 4,6 baz puan düşerek yüzde 4,7594 seviyesinden işlem gördü.

Veri açıklandıktan sonra, Dolar endeksi 109,55 seviyesinden ilk tepki olarak 109,22 seviyesine geriledi. 

Ons altın da 2.666 dolardan 2.674 dolara çıktı. 

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