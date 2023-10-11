ABD'de üretici fiyatları sürpriz yaptı

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, üretici fiyatları eylül ayında bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 0,5 artış gösterdi. Piyasaların beklentisi bir önceki ay yüzde 0,7 olan artış hızının yüzde 0,3'e geleceği yönündeydi.

Üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve revize edilen yüzde 2,0'den yüzde 2,2'ye çıktı. Analistler artışın yüzde 1,6 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 yukarı geldi. Analistler açıklandığı gibi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,3 artarken, gıda fiyatları artışı yüzde 0,9 oldu.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyatları ise yüzde 0,5 artış gösterdi.