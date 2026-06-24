ABD’de yaklaşık 4 kişiden biri İran savaşının maliyetine hak verdi

ABD'de yapılan ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 24'ü Başkan Donald Trump yönetimindeki İran savaşının maliyetine değdiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 50'si savaşın maliyetine değmediğini belirtirken, kalanlar kararsız kaldı.

Beş gün süren ve pazartesi günü tamamlanan ankette, savaşın Trump'ın kamuoyu desteğini de olumsuz etkilediği görüldü. Trump'ın onay oranı yüzde 34'e gerileyerek ikinci başkanlık döneminde en son nisanda görülen en düşük seviyeye döndü.

Katılımcıların yalnızca yüzde 23'ü ABD'nin İran karşısında savaş öncesine göre daha güçlü bir konuma geldiğini düşünüyor. Bu oran Cumhuriyetçi seçmenlerde yaklaşık yüzde 50 oldu. Amerikalıların yüzde 35'i ise ABD'nin daha zayıf bir konumda bulunduğunu belirtti. Diğer katılımcılar ülkenin durumunun değişmediğini veya emin olmadıklarını ifade etti.

Amerikalıların yüzde 63'ü anlaşmanın iki ülke arasında kalıcı barış sağlamasının düşük ihtimal olduğunu düşünüyor. Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı ve Demokratların yüzde 80'i anlaşmanın barış getirmeyeceğini belirtti. Kalıcı barışı olası görenlerin oranı yüzde 18'de kaldı. Bu oran Demokratlarda yüzde 10, Cumhuriyetçilerde yüzde 34 olarak ölçüldü.

Trump'ın hayat pahalılığı konusundaki onay oranı yüzde 22 ile başkanlık döneminin en düşük seviyelerine yakın gerçekleşti. Trump ikinci dönemine yüzde 47 onay oranıyla başlamıştı.

Göç politikasını onaylayanların oranı önceki anketteki yüzde 40'tan yüzde 37'ye düşerek döneminin en düşük seviyesine indi.