ABD’de yeni konut satışları ağustosta beklentileri aştı

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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 684 bin seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan yeni konut satışları, aylık bazda yüzde 6,4 arttı. Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 615 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları temmuzda yüzde 4,3 azalarak 643 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede yeni konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2 azaldı.

ABD'de ağustosta satılan yeni konutların medyan satış fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 393 bin 700 dolara yükseldi.