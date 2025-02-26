ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 10,5 azalarak 657 bine düştü.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 679 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, Aralık 2024'te yüzde 8,1 artışla 734 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, ocakta yıllık bazda da yüzde 1,1 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 3,7 artışla 446 bin 300 dolara yükseldi.