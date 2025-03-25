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ABD'de yeni konut satışları beklentinin altında kaldı

ABD'de yeni konut satışları şubatta yüzde 1,8 artsa da 676 binle beklentinin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de yeni konut satışları beklentinin altında kaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1,8 artarak 676 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 682 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, ocakta yüzde 6,9 azalışla 664 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, şubatta yıllık bazda da yüzde 5,1 yükseldi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 3 azalarak 414 bin 500 dolara indi.

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