ABD'de yeni konut satışları ekimde düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayı yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 azalarak 679 bine indi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 721 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, eylülde yüzde 8,6 artarak 719 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede yeni konut satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,7 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 17,6 azalarak 409 bin 300 dolara geriledi.