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ABD'de yeni konut satışları nisan ayında yeniden tırmanışa geçti

ABD'de yeni konut satışları, ekonomideki belirsizlik ve mortgage maliyetlerindeki yüksek seyre yönelik endişelere karşın yeniden tırmanışa geçti.

Haber Merkezi
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ABD'de yeni konut satışları nisan ayında yeniden tırmanışa geçti
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ABD'de yeni konut satışları, alıcıların ekonomik görünümdeki belirsizlik ve yüksek mortgage maliyetleriyle ilgili endişelerini bir kenara bırakmasıyla nisan ayında yeniden tırmanışa geçti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rapordan çıkarılabilecek başlıca sonuçlar şöyle:

-Yeni müstakil ev satışları mart ayındaki 670.000'den yüzde 10,9 artışla 743.000'e yükseldi.

-Wall Street Journal tarafından ankete katılan ekonomistlere göre satışların 695.000 olması bekleniyordu.

-Satışlara ilişkin aylık veriler değişkendir ve revize edilme eğilimindedir. Nisan ayı verileri yüzde 13,5'lik bir hata payı ile geldi.

-Ticaret Bakanlığı, Nisan 2024 ile karşılaştırıldığında satışların yüzde 3,3 arttığını söyledi.

-Yeni konut satışlarına ilişkin tahmin 504,000 ile mart ayı tahmininin yüzde 0.6 altında kaldı ve mevcut satış oranlarında 8.1 aylık arzı temsil etti.

-Perşembe günü Ulusal Emlakçılar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre yeni konut satışları, Başkan Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarının ardından artan ekonomik belirsizlik ve yüksek konut maliyetleri nedeniyle mevcut konut satışlarının Nisan ayında gerilemesinin ardından geldi.

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