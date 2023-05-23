ABD'de yeni konut satışları nisanda beklentilerin üstünde

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 artarak 683 bine çıktı. Piyasa beklentilerini aşan yeni konut satışlarının bu dönemde 663 bin olması öngörülüyordu.

Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışları, martta yüzde 4 artarak 656 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 11,8 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 düşerek 420 bin 800 dolara geriledi.