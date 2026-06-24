ABD'de yeni konut satışları yüzde 7,3 düştü

ABD'de yeni müstakil konut satışları, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 azalarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 580 bin seviyesine geriledi.

ABD Nüfus Sayım Bürosu ile Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre satışlar, Nisan 2026'da 626 bin düzeyinde bulunuyordu. Yeni konut satışları geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,8 azaldı. Mayıs 2025'te yıllıklandırılmış satış hızı 622 bin olarak kaydedilmişti.

Satılık konut stoku arttı

Mayıs ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısı mevsimsellikten arındırılmış olarak 496 bine yükseldi.

Stok, nisandaki 485 bin seviyesine göre yüzde 2,3 artarken, Mayıs 2025'teki 503 binlik seviyenin yüzde 1,4 altında kaldı.

Mevcut satış hızına göre yeni konut stokunun eritilme süresi 10,3 aya çıktı. Bu oran nisanda 9,3 ay, geçen yılın aynı döneminde ise 9,7 ay seviyesindeydi.

Medyan satış fiyatı 424 bin 900 dolar

Mayıs ayında satılan yeni konutların medyan fiyatı 424 bin 900 dolar oldu. Bu rakam nisandaki 416 bin 500 dolarlık seviyenin yüzde 2 üzerinde gerçekleşirken, Mayıs 2025'teki 424 bin 800 dolarlık fiyatla neredeyse aynı kaldı.

Yeni konutların ortalama satış fiyatı ise aylık yüzde 7,8 artarak 540 bin 600 dolara yükseldi. Ortalama fiyat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı.