ABD'de yeni kredi başvuruları yaklaşık 5 yılın zirvesine çıktı

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Krediye Erişim Anketi sonuçlarına göre, kredi kartı, taşıt kredisi, konut kredisi ve diğer kredi türlerini kapsayan toplam başvuru oranında belirgin yükseliş kaydedildi.

Banka, Şubat 2026 verileriyle karşılaştırıldığında yeni kredi kartı, taşıt kredisi, kredi kartı limit artışı veya konut kredisi refinansmanı için başvuru yapma olasılığının bir miktar gerilediğini bildirdi. Buna karşılık, konut kredisine başvurma ihtimali hafif yükseldi.

Son 12 ayda herhangi bir kredi türü için yapılan başvuruların reddedilme oranı haziranda sınırlı artışla yüzde 16,1'e çıktı. Bu oran, Haziran 2025'te kaydedilen yüzde 23,1 seviyesinin ise oldukça altında kaldı.

Tüketicilerin kredi başvurularının reddedilme ihtimaline ilişkin algısı tüm kredi türlerinde geriledi.

Ankete göre, katılımcıların gelecek bir ay içinde beklenmedik bir ihtiyaç nedeniyle 2 bin dolar bulmak zorunda kalma olasılığı haziranda yüzde 34'e yükseldi.

Beklenmedik bir durumda 2 bin dolar temin edebilme olasılığı ise şubat ayındaki yüzde 63 seviyesinden haziranda yüzde 66'ya çıktı.