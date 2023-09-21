ABD'de yumuşak bir iniş mümkün mü?

Pimco ekonomisti Tiffany Wilding, Fed'in toplantısından sonra yayınladığı yatırımcı notunda, ABD'de resesyon olasılığının artık yazı tura olduğunu savundu.

"Yüksek hane halkı tasarrufları da dahil olmak üzere pandemiden kaynaklanan olumlu ekonomik çıktılar tükeniyor ve bu, para politikasının gecikmeli etkisini uzatacak olsa da, onları ortadan kaldırmayacak" diye konuşan Wilding, sıkı politikanın uzun bir süre devam etmesinin ve zaman içinde ekonomik faaliyeti yavaşlatmasının beklendiğini vurguladı.

Tarihsel olarak bakıldığında, faizler bu kadar hızlı yükseldiğinde, ekonominin resesyona girme eğiliminde olması gerektiğini ifade eden Wilding, ancak yumuşak bir inişin kesinlikle mümkün olduğunu da belirtti.