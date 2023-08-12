ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 76 azaldı
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Ağustos haftasında 525’te sabit kalırken son bir yılda ise 76 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Ağustos haftasında 525'te sabit kaldı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 76 azaldı.
Perşembe gününü 86,40 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 86,81 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 83,19 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 82,82 dolar seviyesinde tamamlamıştı.