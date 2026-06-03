ABD'den 60 ülkeye yeni gümrük vergisi hamlesi: Listede Çin, AB ülkeleri ve Japonya da var

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma ile üretildiği öne sürülen ürünlere ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından, başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin önerisine göre Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık’tan yapılan ithalata yüzde 10, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre’den gelen ürünlere ise yüzde 12,5 oranında vergi uygulanacak.

Trump yönetiminin bu adımla, daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ülke bazlı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki dayanak üzerinden yeniden uygulamaya koymayı amaçladığı belirtiliyor. Önerilen tarifelerin, 1974 Ticaret Yasası’nın 301. Maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların sonuçlarına dayanarak hazırlandığı ifade ediliyor.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni vergilerin hemen yürürlüğe girmesi beklenmiyor. Düzenlemenin, kamuoyu görüşlerinin alınması ve inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından nihai hale getirileceği belirtiliyor. Yazılı görüşlerin 6 Temmuz’a kadar sunulacağı, kamu duruşmalarının ise 7 Temmuz’da başlayacağı ifade ediliyor.

Hangi ürünler muaf olacak?

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, zorla çalıştırma ile üretilen malların ticaretinin Amerikalı çalışanlar açısından haksız rekabet yarattığını belirterek, bu duruma artık izin vermeyeceklerini söyledi.

Plan kapsamında bazı ürünler muaf tutulacak. Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi bazı gıda ürünleri ile halihazırda farklı vergilere tabi olan metaller, belirli yakıtlar ve kimyasallar yeni tarifelerin dışında kalacak.