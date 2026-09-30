ABD'den beklenen iki önemli veri geldi! Büyüme beklenti üstü, PCE tahminlerin altında

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, PCE rakamları tahminlerin altında kaldı. İkinci çeyrekte GSYH yüzde 2,2 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 1,5 olması yönündeydi. Aynı dönemde çekirdek PCE yüzde 3,30 ile yüzde 3,60 olan beklentinin, PCE ise yüzde 5,0 ile yüzde 5,3 olan beklentinin altında gerçekleşti. Reel tüketici harcamaları yüzde 3,8 artarak yüzde 3,4 olan beklentiyi aştı.

Ağustos ayında çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Beklenti yüzde 0,3 seviyesindeydi. Çekirdek PCE yıllık bazda yüzde 3,0 ile yüzde 3,3 olan beklentinin altında kaldı. Manşet PCE aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı. Beklentiler sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 3,7 seviyelerindeydi.

Kişisel gelirler ağustosta yüzde 0,2 artarak yüzde 0,5 olan beklentinin altında kalırken, kişisel harcamalar yüzde 0,9 ile yüzde 0,8 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Tahminlerin altında açıklanan PCE rakamlarının ardından ons altın yüzde 0,99 primle 4.215 doları aşarak seansın en yüksek seviyelerini gördü.