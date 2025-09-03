ABD'den Çin merkezli kimya şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu amaçlı kullanılan sentetik opioid kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Çin merkezli şirketin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin'de faaliyet gösteren ve Amerikalılara sentetik opioid satışına dahil olan Guangzhou Tengyue Chemical şirketinin yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Şirketin opioidlerin yanı sıra sentetik opioid ile karıştırılan tehlikeli kimyasallar da sattığı belirtilen açıklamada, bu yasa dışı uyuşturucuların ve maddelerin ABD'ye sevkiyatını doğrudan koordine ettikleri gerekçesiyle şirketin temsilcileri Huang Xiaojun ve Huang Zhanpeng'in de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, aşırı dozda opioid kullanımının 18 ile 45 yaş arası Amerikalıların ölümünde başlıca neden olduğu, Çin merkezli kimya şirketlerinin ABD'ye giren fentanil ve diğer yasa dışı opioidlerin birincil kaynağı olmayı sürdürdüğü bildirildi.