ABD'den Çin ziyareti

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Pekin ziyareti başladı. Çinli yetkililer ile görüşmelere başlayan Raimondo, dünyanın en büyük iki ekonomisinin istikrarlı bir ekonomik ilişkiye sahip olmalarının "son derece önemli" olduğunu söyledi.

Raimondo, ABD'li firmaların Çin'de faaliyet gösterme konusunda artan zorluklar yaşadıklarını bildirmeleri ve Çin'in ABD'nin Çin'in gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engelleme çabalarını sert bir şekilde eleştirmesi nedeniyle ticari bağları güçlendirmek istiyor.

İkili ticaret hacmi 700 milyar dolar

Tüm dünyanın ABD ve Çin'in istikrarlı bir ekonomik ilişkiye sahip olmasını beklediğini ifade eden Raimondo, iki ülkenin yıllık 700 milyar dolardan fazla ticareti paylaştığını söyledi.

"Bu karmaşık bir ilişki. Zorlu bir ilişki. Elbette bazı konularda aynı fikirde olmayacağız" diye konuşan Raimondo. "Doğrudan, açık ve pratik olursak ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Raimondo, bugün Ticaret Bakanı Wang Wentao ile görüştü.

Wang, ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin sadece iki ülke için değil, dünyanın geri kalanı için de önemli olduğunu söyledi ve Raimondo'nun Çin ile ticareti sevdiği yönündeki sözlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Wang, "İkili ticaret ve yatırımı istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde desteklemek üzere işletmelerimiz arasında daha güçlü bir işbirliği için daha elverişli bir politika ortamını teşvik etmek için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

ABD ve Çin'in ikili ilişkilerde daha tutarlı bir angajmana sahip olunmasını sağlayacak yeni bilgi alışverişleri ve çalışma grupları kurmak için yaz boyunca çalıştıklarını ifade eden Raimondo, "Elbette ulusal güvenlik meselelerinde uzlaşmaya ya da müzakereye yer yoktur" diye konuştu.