ABD'den Çin'e yönelik gümrük vergilerini 90 gün erteleme kararı

Beyaz Saray’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu kararın, mevcut tarife muafiyet süresinin sona ermesine sadece saatler kala alındığı bildirildi.

Taraflar Stockholm’de uzatma kararı aldı

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin son turu geçtiğimiz ay İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilmişti. Görüşmelerde, mevcut uzlaşma süresinin 90 gün daha uzatılması yönünde karar alındı. Eğer süre uzatılmasaydı, iki ülke arasında Nisan ayında zirveye çıkan gümrük vergileri yeniden yürürlüğe girecekti.

Cenevre’de başlatılan müzakereler sürüyor

İki ülke arasındaki ticaret müzakereleri, Mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde başlatılmıştı. Bu görüşmeler sonucunda, karşılıklı olarak birçok ürüne uygulanan gümrük tarifelerinin askıya alınması yönünde mutabakat sağlanmıştı.

Trump’ın imzaladığı kararnamede belirtilen 90 günlük ek süre ile birlikte, daha önce Salı günü sona ereceği duyurulan tarife muafiyet dönemi devam edecek. Bu adım, küresel ticaret dengeleri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.