ABD’den gelecek enflasyon Hazine kağıtlarındaki baskıyı hafifletmeyecek

ING'den Padhraic Garvey ve Benjamin Schroeder, TSİ 16:30'da açıklanacak olan ABD aralık TÜFE verilerine ilişkin konsensüs tahmininin, raporun ABD Hazine piyasasına düşüş baskılarını hafifletme olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini söyledi.

Stratejistler, “Hazine getiri eğrisinin ön ucu zaten bu yıl için yalnızca bir Fed kesintisini daha tamamen iskonto ediyor. Ancak, arz ve enflasyon baskıları nedeniyle daha fazla yukarı yönlü gördüğümüz yer özellikle getirinin arka ucu” dedi.

Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler, kasım ayındaki yüzde 2,7'nin ardından aralık ayında yıllık manşet TÜFE'nin yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ederken, yıllık çekirdek TÜFE'nin değişmeyerek yüzde 3,3'te kalması bekleniyor.

10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi yaklaşık 1 baz puan düşerek yüzde 4,780'e geriledi.