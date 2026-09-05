ABD’den Hürmüz’de tehlikeli hamle: “Tankere tanker” stratejisi petrol ve LNG’yi tehdit ediyor

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Al Jazeera’nın analizine göre, ABD’nin yeni yaklaşımı yalnızca askeri bir misilleme politikası olarak değerlendirilmiyor. Stratejinin petrol ve LNG taşımacılığını, denizcilik ve sigorta maliyetlerini doğrudan etkileyerek enerji fiyatları üzerinden küresel ekonomiyi baskı altına alma riski bulunuyor.

Washington’dan yeni çatışma kuralı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin benimsediği “tankerine tanker” politikasının temelinde doğrudan karşılık verme anlayışı bulunuyor.

Buna göre İran’ın Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir ticari tankere saldırması veya geminin geçişini engellemesi halinde, Washington’ın İran hükümetiyle bağlantılı ya da İran petrol ihracat ağında yer alan bir tankeri hedef alması öngörülüyor.

Bu yaklaşım, ABD’nin şimdiye kadar uyguladığı ticari gemilere yönelik savunma ve eskort politikasından önemli bir farklılık taşıyor. Washington böylece yalnızca saldırıları önlemeyi değil, İran’ın petrol ticareti üzerinden doğrudan ekonomik maliyetle karşı karşıya kalmasını amaçlıyor.

İran’ın petrol ihracatı hedefe konuyor

Yeni stratejinin en dikkat çekici yönü, çatışmanın doğrudan İran’ın petrol ihracatına taşınması.

ABD basınında yer alan haberlere göre, eylül ayının başında gerçekleştirilen saldırılar bu politikanın kamuoyuna yansıyan ilk uygulamalarından biri oldu. ABD insansız hava araçlarının İran kıyıları açıklarında bulunan iki İran tankerini hedef aldığı ve gemilerin makine dairelerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıların, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı yaklaşık 100 hedefe yönelik daha geniş kapsamlı operasyonun parçası olduğu belirtildi. Operasyonda hava savunma sistemleri, radarlar, mayın döşeme kapasitesi, iletişim merkezleri, gemisavar füzeleri ve saldırı amaçlı İHA platformlarının da hedef alındığı aktarıldı.

Asıl tehlike Hürmüz Boğazı

ABD’nin hamlesinin küresel ekonomi açısından en kritik boyutunu ise Hürmüz Boğazı oluşturuyor.

Dünya enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan boğazdan özellikle Asya piyasalarına büyük miktarda petrol ve LNG taşınıyor. Dolayısıyla bölgede yaşanacak uzun süreli bir aksama, kısa sürede küresel enerji arzında ciddi bir şoka dönüşebilir.

ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, 2025’in son çeyreğinde Hürmüz Boğazı’ndan günlük ortalama yaklaşık 21,6 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçti. Güvenlik sorunlarının etkisiyle bu miktarın 2026’nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 4,9 milyon varile kadar gerilediği belirtildi.

Bu tablo, boğazdaki güvenlik problemlerinin enerji akışları üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.

LNG piyasası da risk altında

Tehlike yalnızca petrol piyasasıyla sınırlı değil.

Dünya LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiği ve bu akışın önemli bölümünün Katar’dan Asya ülkelerine yöneldiği belirtiliyor.

Boğazdaki ulaşımın ciddi biçimde sekteye uğraması halinde Asya’da doğal gaz fiyatlarının yanı sıra elektrik ve sanayi maliyetlerinin de yükselmesi beklenebilir.

Üstelik piyasaların fiyatlama davranışı için gerçek bir arz açığının oluşması bile gerekmiyor. Tedarik zincirinin kesintiye uğrayacağı endişesi, ithalatçı ülkeleri önceden stok yapmaya yöneltebilir. Bu durum da arz gerçekten azalmadan fiyatların yükselmesine neden olabilir.

“Tankere tanker” politikası tırmanma riskini artırıyor

ABD’nin stratejisinin caydırıcılık sağlaması hedeflenirken, önemli bir risk de karşılıklı tanker saldırılarının başlaması.

Washington’ın hesabı, İran’ın ticari gemilere yönelik saldırılarının kendisi açısından düşük maliyetli, ancak küresel ticaret açısından yüksek maliyetli olduğu yönünde. ABD yönetimi, İran’ın deniz saldırılarını sürdürürken kendi petrol tankerlerinin ve ihracatının düzenli biçimde hedef alınmasına uzun süre katlanamayacağını düşünüyor.

Ancak Tahran’ın buna nasıl karşılık vereceği belirsiz.

İran, doğrudan petrol tankerlerini hedef almak yerine mayınlar, sürat tekneleri, insansız hava araçları ve kıyıdan fırlatılan füzeler gibi farklı yöntemlere yönelebilir. Böyle bir senaryo, çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasına ve kontrol edilmesi güç bir misilleme döngüsünün ortaya çıkmasına neden olabilir.

Petrol fiyatlarında yükseliş baskısı

Hürmüz’deki gerilimin tırmanması şimdiden petrol piyasasında fiyatlama davranışını etkiliyor.

Eylül ayının başındaki işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 95 dolar seviyesinde seyrederken, bazı haber akışlarında fiyatın kısa süreliğine 97 doların üzerine çıktığı bildirildi. WTI vadeli kontratlarının da 90 dolar seviyesini aştığı aktarıldı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, piyasaların yalnızca mevcut arzı değil, gelecekte yaşanabilecek daha büyük bir kesintiyi de fiyatladığını gösteriyor.

Enflasyon riski yeniden gündemde

Enerji fiyatlarının yükselmesi halinde etkiler petrol şirketleriyle sınırlı kalmayacak.

Daha pahalı petrol; akaryakıt, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, üretim ve lojistik maliyetlerini artırabilir. LNG fiyatlarındaki yükseliş ise özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerde elektrik ve sanayi maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı’ndaki askeri gerilim, zamanla küresel enflasyon üzerinde de yeni bir baskı yaratabilir.

ABD’nin planı işe yarayacak mı?

Washington açısından “tankerine tanker” stratejisinin temel amacı İran’ın deniz ticaretine yönelik baskısını kırmak ve Hürmüz Boğazı’nın bir müzakere veya şantaj aracı olarak kullanılmasını engellemek.

Ancak stratejinin caydırıcılık sağlayıp sağlamayacağı henüz kesin değil.

Politikanın başarılı olması durumunda ticari gemilerin güvenliğinin artması ve enerji akışlarının normalleşmesi mümkün olabilir. Tersi durumda ise tankerlerin karşılıklı hedef haline geldiği, sigorta ve taşımacılık maliyetlerinin yükseldiği ve petrol ile LNG fiyatlarının daha da tırmandığı yeni bir kriz ortaya çıkabilir.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim artık yalnızca ABD ile İran arasındaki askeri bir mesele olmaktan çıkmış durumda. Atılacak her yeni adım, petrol fiyatlarından LNG piyasasına, deniz taşımacılığından küresel enflasyona kadar geniş bir ekonomik alanı doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.