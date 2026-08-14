ABD'den İran'a ağır yaptırım sinyali: 'Eşi benzeri görülmemiş ekonomik önlemler'

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington’ın İran’a yönelik ekonomik baskıyı daha da artıracağını belirterek, “daha önce hiç görülmemiş” ölçekte ekonomik önlemler uygulanacağını söyledi.

ABD'den İran'a ekonomik kuşatma: Hürmüz ablukası sürecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ı ekonomik olarak izole etmeye yönelik daha önce görülmemiş bir dizi önlemin devreye alınacağını açıkladı. Bessent, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın da sürdürüleceğini ve İran limanlarına giriş çıkışların engellenmeye devam edeceğini söyledi.

Bessent, uygulanması planlanan yeni ekonomik önlemlerin ayrıntılarına ise değinmedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ABD ordusunun İran’a yönelik deniz ablukasını “süresiz” sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtmesinin ardından geldi.

Hegseth, bölgede görev yapan donanma gemilerinin dönüşümlü olarak değiştirileceğini ifade etti.

USS George Washington, Orta Doğu'da USS Abraham Lincoln'ün yerini alacak

Medya haberlerine göre, USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'da 250 günden uzun süredir görev yapan USS Abraham Lincoln'ün yerini alması bekleniyor.

Lincoln'ün bölgede yürüttüğü görevin mayıs ayında sona ermesi planlanırken, görev değişiminin ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sürdürme hamlesi olarak değerlendirildiği belirtildi.

ABD Donanması, George Washington’ın görev grubunun 12 Ağustos’ta Vietnam’dan ayrıldığını açıkladı.

Hegseth'ten USS Abraham Lincoln açıklaması: "Haberler tamamen yanlış aktarıldı"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde gıda sıkıntısı ve moral bozukluğu yaşandığı, bazı denizcilerin ise gemiden atlamaya teşebbüs ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Hegseth, söz konusu iddiaların “tamamen yanlış aktarıldığını” söyledi.