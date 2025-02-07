ABD’den İran’a maksimum baskı politikası! İran petrolüne yeni yaptırımlar açıklandı

ABD Hazine Bakanlığı, Perşembe günü İran'ın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar, milyonlarca varil İran petrolünün Çin'e sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası bir ağı hedef aldı.

Petrol sevkiyatını gerçekleştiren paravan şirketi hedef aldı

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın petrol sevkiyatını gerçekleştirdiği paravan şirket Sepehr Energy'yi hedef aldığı belirtildi. Yaptırımlar Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kişi ve kuruluşların yanısıra bazı gemileri de kapsıyor.

İran menşeini gizlemek için aldatıcı yöntemler kullanıldığı belirtildi

OFAC, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın altında faaliyet gösteren Sepehr Energy ve bağlı şirketlerinin, ticaretini yaptığı ve Çin de dahil olmak üzere denizaşırı alıcılara taşıdığı petrolün İran menşeini gizlemek için denizcilik belgelerinin tahrif edilmesi de dahil olmak üzere “aldatıcı yöntemler” kullandığını bildirdi.

Gelirin Hamas, Husiler ve Hizbullah'ı desteklemek için kulllanıldığı belirtildi

OFAC, her yıl yasadışı satışlardan milyarlarca dolar gelir elde edildiğini ve İran'ın bu geliri bölgesel faaliyetlerini finanse etmek ve Hamas, Husiler ve Hizbullah da dahil olmak üzere çok sayıda bölgesel terörist grubu desteklemek için kullandığını belirtti.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler misyonu Reuters'in konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın bu fonları nükleer programını geliştirmek ve ölümcül balistik füzeler ve askeri insansız hava araçları üretmek için de kullandığını söyledi.

"ABD, İran'ın bu faaliyetlerini agresif bir şekilde hedef almaya kararlıdır"

Bessent, “Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın bu kötü niyetli faaliyetler için finansman sağlamaya yönelik her türlü girişimini agresif bir şekilde hedef almaya kararlıdır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce da ABD'nin İran'ın yıkıcı ve istikrarı bozucu davranışlarına müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Bruce, “Rejimi istikrarı bozucu faaliyetlerinden ve medeni dünyayı tehdit eden nükleer silah arayışından sorumlu tutmak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif destek sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında, Tahran'ı nükleer programını sürdürmekten vazgeçirmek için ABD hükümetinin azami baskı uygulamasını öngören bir kararname imzalamıştı. İran, nükleer programını barışçıl amaçlarla yürüttüğünü savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, Tahran'ın nükleer silah peşinde olduğu fikrini reddederek, İran ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkileri iyileştirmek için görüşmeler yapılması fikrine destek sinyali verdi.