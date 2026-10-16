ABD’den İran'a yeni yaptırım kararı

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ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Ekonomik Dışlama Operasyonu’ kapsamında İran'ın uluslararası finans sistemine ‘sızma’ girişimlerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri aktarmak için kullandığı finansal ağların da hedef alındığı kaydedilerek, Tahran yönetiminin ABD yaptırımlarına tabi olması nedeniyle gelir elde etmek ve yurt dışına para transfer etmek amacıyla birden fazla ülkede faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarından yararlandığı aktarıldı.