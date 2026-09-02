ABD'den İran'a yeni yaptırım sinyali: Havacılık, denizcilik ve dijital varlıklar hedefte

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik yaptırımların hava yolu şirketlerini, deniz taşımacılığı sektörünü ve dijital varlıklarla bağlantılı kişi veya kuruluşları hedef alabileceğini açıkladı.

Fox News'e konuşan Bessent, ABD'nin İran'ın yaptırımları aşmasına veya ekonomik faaliyetlerini sürdürmesine destek verdiğini değerlendirdiği tarafları "sistematik biçimde" hedef alacağını söyledi.

Bessent, İran'ı destekleyen kişi, şirket ve ülkelerle kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü belirterek Washington'ın olası yaptırım adımları konusunda muhataplarıyla aktif iletişim içinde olduğunu ifade etti.

İran ve Rusya ile iş yapan taraflara uyarıda bulunan Bessent, "Herkese tavsiyem onlardan uzak durmalarıdır" dedi.

Yeni yaptırımlar üç alanı kapsayabilir

Yeni yaptırımların hava yolu şirketlerinin operasyonlarını, deniz taşımacılığı faaliyetlerini ve dijital varlıklar üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemleri kapsayabileceği belirtildi.

Ancak Bessent, hangi şirket veya varlıkların hedef alınacağına ve yaptırımların ne zaman açıklanacağına ilişkin ayrıntı vermedi.