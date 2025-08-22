ABD'den İran’ın petrol ticaretine yaptırım kararı: Çin ve Yunan şirketler listeye alındı
Çin merkezli petrol terminali işletmecileri ve Yunan vatandaşı Antonios Margaritis’in şirketleri, İran’ın gölge filosuna destek sağladıkları gerekçesiyle ABD’nin yaptırım listesine alındı.
ABD yönetimi, İran’ın petrol ticaretinde rol aldıkları iddiasıyla bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığından, İran bağlantılı petrol ticaretine ilişkin açıklama yapıldı.
Milyonlarca varil İran ham petrolünün ithalatıyla suçlanıyor
ABD tarafından belirlenmiş çok sayıda tankere "milyonlarca varil" İran ham petrolü ithalatını kolaylaştırmakla suçlanan Çin merkezli iki ham petrol ve petrol ürünleri terminali işletmecisinin yaptırımlara tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, bunun, Çin'deki işletmecilere yönelik dördüncü yaptırım paketi olduğu belirtildi.
Antonios Margaritis de yaptırım listesine alındı
Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise "denizcilik sektöründeki konumunu İran petrolünü taşımak için kullandığı" iddiasıyla Yunanistan vatandaşı Antonios Margaritis ve sahip olduğu şirketlerin yanı sıra İran'ın gölge filosunda yer alan yaklaşık bir düzine geminin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.
"Bu önlemler, Tahran'ın gelişmiş silah programlarını finanse etme, terörist grupları destekleme ve askerlerimiz ile müttefiklerimizin güvenliğini tehdit etme kabiliyetini zayıflatmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, bakanlığın "İran rejimine yardım ve küresel güvenliği tehdit etmek isteyen herkesi sorumlu tutmaya" kararlı olduğu vurgulandı.