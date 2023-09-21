ABD'den JPMorgan'a Rusya baskısı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin Reuters'e yaptığı açıklamaya göre Washington, JPMorgan'ı Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli ihracatına olanak tanıyan anlaşmadan ayrılan Moskova için tarımsal ödemeleri işlemeyi durdurmadan önce "sabırlı olmaya" çağırdı.

JPMorgan, Washington'dan aldığı güvencelerle birkaç ay boyunca Rusya'nın bazı tahıl ihracat ödemelerini gerçekleştirmişti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Temmuz ayında Karadeniz tahıl anlaşmasından çıkmasının ardından bu işbirliğinin Ağustos ayı başında durduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı James O'Brien yaptığı açıklamada, "Bu JPMorgan'ın kararıydı ve aslında Ruslara, anlaşmaya geri döndüklerine dair işaretler gösterebilirlerse, bu ödeme sistemini canlı tutmanın çok daha kolay olacağını açıkça belirtmiştik" dedi ve JPMorgan'ın "iş ve itibar faktörlerine dayalı tamamen ticari bir karar" verdiğini söyledi.

JPMorgan'a yakın bir kaynak ise, JPMorgan'ın başlangıçta ABD hükümetinin talebi üzerine anlaşmayı kabul ettiğini belirtti ve "kazanılacak para olduğu için değil" diye konuştu.

O'Brien, JPMorgan'ı Rusya'ya tarım ödemelerini durdurması konusunda kendilerinin teşvik etmediğini belirterek, "Aslında, Rusya'nın herhangi bir işaret gösterip göstermeyeceği konusunda onları sabırlı olmaya teşvik ettik" dedi.